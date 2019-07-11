社福服務一條龍！ 這個區公所組愛心公益平台

2019-07-11 16:50

〔記者王俊忠／台南報導〕南區公所為落實台南市長黃偉哲「做得更好，讓市民過得更好」政策，對資源不足的弱勢族群或邊緣戶加強關懷，打造以求助者為中心的「整合式」社會福利服務，針對遭遇困難的個人或家庭進行個案式診斷，提供全方面福利服務，這愛心公益平台於今天成立啟動。

南區區長蔡秀琴為成立「愛心公益平台」走遍南區廟宇，除推廣愛心公益平台理念，也藉機推廣宗教優質化、節能減碳政策，獲得許多廟宇認同。蔡秀琴認為，減少施放鞭炮，不僅可將省下鞭炮的經費做更多愛心公益，福慧不減，也能共同愛護地球、做環保。

南區公所表示，目前有56個民間慈善單位加入南區愛心公益平台，此平台成立後會主動發掘民眾需求，進行整合式診斷及評估，協助申請最適宜的社會福利服務，或轉介相關扶助單位、媒合民間慈善單位協助。

除整合各項福利資源外，區公所亦提供委託代調國稅局最新年度財稅及戶政戶籍資料的服務，這「一條龍」式的社福服務對行動不便的老人、身心障礙者或相對較弱勢者是一大福音。

蔡區長誠摯邀請民間愛心單位能持續加入，讓愛散播出去，一同共享這份愛，使南區形成善的循環，欲更瞭解南區愛心公益整合平台相關資訊，可撥電話洽詢區公所社會課（06-2910126）或臨櫃洽詢。

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