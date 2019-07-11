最難忘暑假 學童至公托中心當一日乖孫

2019-07-11 15:43

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府社會局暑假舉辦「V世代小小志工營」，召募國小3至6年級的學生至新北市各公共托老中心服務，學童今天到蘆洲集賢公共托老中心陪伴長輩運動、玩傳球遊戲，結束前，長輩拉著學童的手依依不捨：「什麼時陣擱再來？」

新北社會局社區發展與婦女福利科長林寶珠表示，為讓孩子從小建立起志願服務的觀念，舉辦「V世代小小志工營」營隊訓練活動，共招收60名國小學童，委託新北市志願服務推廣中心，帶領小小志工到各托老中心和兒童發展中心服務。

小小志工今天至蘆洲集賢公共托老中心服務，帶領老師吳珮蓉鼓勵學童向長輩自我介紹，並一對一的方式陪伴一起唱遊，一開始小朋友有些靦腆，不太敢碰觸長輩，吳珮蓉用傳拍氣球的方式，讓學童、長者打成一片，彼此互動破冰後，再請學童幫長輩「捏麻糬」搥搥背，長輩們逐漸綻放出笑容。

成功國小3年級學生呂心晴表示，看到阿公阿嬤們在中心「沒有家人陪，好可憐！」因此她努力逗他們笑，希望阿公阿嬤開心，呂心晴也好幾次主動幫翁姓阿公「救球」。

新莊頭前國小宋柏蔚和宋柏叡兩兄弟一起參加營隊當志工，兩兄弟說，陪伴長輩讓他們想南部的阿公阿嬤，活動結束後，要趕快回去多陪陪他們。

蘆洲集賢公共托老中心主任陳美玲表示，該中心目前收托30位輕度失智失能的長輩，透過各式活動課程和陪伴，延緩老化，非常感謝小小志工讓長輩度過難忘的 一天。

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