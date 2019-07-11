善心夫婦環島送愛心饅頭 和喜憨兒歡度結婚週年慶

2019-07-11 14:38

〔記者廖淑玲／雲林報導〕來自台南的林波、靳寶儀夫婦開著小貨車到處送愛心饅頭，今天來到土庫華聖啟能發展中心，教喜憨兒做饅頭，今天又是他們夫妻結婚31週年慶，他們分享簡單的幸福，也讓憨兒幸福加倍。

吃喝拉撒睡全都在一輛車齡超過20年的小貨車裡，來自台南的林波、靳寶儀夫婦開著小貨車到處做愛心饅頭並和大家分享，6年多來，林波夫婦展開環島愛心之旅，選定各地弱勢機關、育幼院、教會、課後照顧班，把小貨車當成會移動的家，分送滿滿的愛。

63歲的林波和妻子靳寶儀在台南賣肉粽逾20年，7年前靳寶儀工作時不慎傷及手臂幸運保住手指頭，歇業1個月，因此體認到人生苦短乾脆改變生活型態，從此發願行善並開始做好事。

林波夫婦今年又開始環島分送愛心饅頭，今天來到土庫華聖啟能發展中心，教憨兒製作手工饅頭，體驗揉麵團、製作屬於自己的造型饅頭，林波夫婦希望把愛送給所有弱勢孩子。

華聖發展中心主任劉振旺代表致贈林波夫婦感謝狀，感謝他們帶來愛心饅頭，更提供憨兒最另類的手做體驗，且連續3年未中斷。

尤其今天還是林波夫婦結婚紀念日，華聖中心還特別為他們準備蛋糕慶祝，林波當場送上飛吻給親愛的老婆，贏得全場憨兒熱情鼓掌，讓他們的善行別具意義。

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