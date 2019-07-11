竹南大埔重劃區雜草半人高 人行道、座椅埋不見蹤

2019-07-11 14:55

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮大埔重劃區許多閒置空地，周遭人行道雜草叢生，甚至連休憩座椅都被埋藏在雜草堆中，讓路人通行、運動多有不便，更擔心會有蛇蟲出沒。竹南鎮公所表示，由於夏日高溫多雨導致雜草生長快速，目前先請廠商盡速處理，後續將縮短修剪雜草的間隔天數、增加除草頻率，徹底解決環境問題。

苗栗縣議員宋國鼎在臉書PO出照片，只見大埔重劃區內的人行道雜草叢生，仔細一看才發現有4張休憩座椅被掩埋在草堆中，幾乎不見蹤影；附近居民也抱怨，許多人行道上都布滿雜草，有些地方甚至有半成人高，經過也得繞道，見到埋在草堆的座椅也不敢使用。

竹南鎮公所表示，大埔重劃區的面積就廣達137公頃，公所每年針對大埔地區、竹南科學園區基地、環市路等範圍編列約300多萬割草清潔經費。

竹南鎮公所公園路燈管理所長鍾興萬進一步解釋，由於入夏後經常連日傾盆大雨，隨後又豔陽曝曬，讓雜草飛速成長，廠商人力調度有困難，雖然不斷有派工除草，但仍難完全改善須修剪的廣大範圍。

鍾興萬說，目前已研擬將草皮、灌木分批處理，生長快速的草地修剪將從30天1次縮減至20天1次，增加整理頻率，生長較慢的灌木則維持2個月1次；而大埔地區雜草覆蓋嚴重的人行道、座椅等公共空間，將於本週派工完成清理

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