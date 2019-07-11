將開放「作禮拜」 日月潭耶穌堂拚觀光

2019-07-11 14:58

〔記者謝介裕／南投報導〕誰說不信教就不能作禮拜？走過約半世紀的日月潭耶穌堂，日前順利完成委外招標作業後，日管處公告展開內部整修工作，預計8月1日重新對外開放，屆時，耶穌堂將打破外界對教會的刻板印象，將「作禮拜」的祈禱、聚會活動融入觀光元素，開放遊客參加，哪怕沒有宗教信仰也行，進而為日月潭觀光發展注入一股新活水、新力量﹗

建於1971年的日月潭耶穌堂，係因蔣介石夫婦為禮拜祈禱所興建的教堂，位於涵碧半島山腰林木之間，尤其，黃牆白柱的羅馬式建築，更是一大特色。

不過，在1999年921大地震中嚴重受損，經日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）接管整修後，也才被「解嚴」，於2003年起開始免費開放遊客參觀，同時日管處也以委外經營方式對外招商，得標者擁有5年的經營權，且在今年5月到期後，日管處又重新辦理招標作業，計有2家廠商參與競標，結果由來自北部經營觀光教堂聞名的「小禮堂」公司得標。

日管處表示，「小禮堂」公司在投標文件中載明經營期間，初估將投資200萬元的成本，將昔日官方色彩濃厚的耶穌堂打造的更親民，而第一步便是開放遊客參與「作禮拜」活動，藉由教義、聖經勸人為善的互動過程中，也達到行銷觀光的目的，目前該公司已就耶穌堂內部如火如荼整修中，屆時，會以何種風格重新面世？值得大家拭目以待。

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