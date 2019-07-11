沐風關懷協會「一日小志工」夏令營很不一樣！

2019-07-11 13:58

〔記者廖耀東／台中報導〕放暑假了，小朋友何處去？十幾位沐風關懷協會照顧的小學生，昨一早在老師陪同下，進行一年一度的「一日志工」夏令營隊。一般家長放暑假，都是把孩子送去夏令營或是回到阿公阿嬤家，但是這群小朋友的暑假「很不一樣」！

小朋友的暑假營隊，大多有爸爸媽媽開車接送，他們則是歷經千辛萬苦，風塵僕僕地從沙鹿拿悠遊卡坐公車來台中市區，來探望別人的爺爺奶奶們，而且還是甘霖基金會日照中心所照顧的長輩。

服務族群有些是失智，有些是行動不便，每個長輩都有他自己本身大大小小的問題，但遇見這群像天使般的小朋友，一切的煩惱憂愁，都拋諸腦後，因為他們喚起長輩心中，過去也曾經是小女孩小男孩的可愛模樣，這樣子無憂無慮的過生活，這就是美好的「一日小志工」夏令營，也是最美好的安排！

沐風關懷協會小朋友學員們，是單親、隔代教養、新住民、低收入及經濟新貧家庭中的孩子，提供一個免費的課後安親環境，除了提升孩童的課業學習能力，也利用課餘安排各樣活動，幫助孩子的品格教育，盼從社會公益活動的實際參與中，潛移默化影響孩童的品格養成。 這次安排來到甘霖基金會日照中心，就是希望孩童能學習對這個社會付出，即使只是盡自己小小的力量，也能帶來這些爺爺奶奶大大的改變，這就是暑假「最不一樣」的夏令營隊！

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