南庄鄉公所攜手國泰人壽 推微型保險守護弱勢

2019-07-11 13:51

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣南庄鄉公所有感於鄉內弱勢家庭、原住民們經濟貧困，無力負擔購買商業保險，在國泰世紀產物保險公司全額支持下，推出「南庄鄉108年度弱勢家庭微型團體傷害險」，412名低收、中低收入、原住民鄉親若意外身故，可獲最高20萬元，意外傷害醫療實支實付最高1萬元，讓弱勢鄉親生活更有保障。

南庄鄉長邱梓增表示，早年擔任村長時，常見到弱勢貧困民眾無力投保，遭逢意外變故時，經常連緊急醫療費、喪葬費用都求助無門，讓他不忍，因此在參選鄉長時就將弱勢家庭微型保險列為重要政見，上任後就積極推動，也獲得國泰人壽大力支持，承擔今年5萬8000多元全額保費。

鄉民戴賢志表示，家人曾被虎頭蜂攻擊過世，也常耳聞農民有時工作時受傷，公所現主動協助經濟弱勢家庭納入微型保險，讓鄉民多一層保障，足稱德政；南富村長蕭正燕也說，服務鄉親時常遇到邊緣戶遭逢巨變，經濟拮据無法應付，現在有微型保險可即時提供援助，將是鄉內一大福音。

邱梓增說，投保對象以公所列冊低收入戶及中低收入戶、原住民等，70歲以下鄉民，若意外身故最高可獲20萬元、意外殘廢則按1至11級程度比例100%至5%計算；意外傷害醫療則採實支實付型，被保人可憑醫療收據最高領得1萬元。

國泰人壽業務副理蕭志銘說，過去公司就針對社會弱勢提供微型意外險的方案，此次與南庄鄉公所攜手，全額支應1年保費，希望將實質幫助散布至偏鄉社區內。邱梓增也特致贈感謝狀予蕭志銘，感謝國泰保險的愛心。

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