停辦20年 竹南公所斥資百萬 重現中港媽祖遶境盛事

2019-07-11 12:52

［記者鄭名翔／苗栗報導］360幾年歷史的苗栗縣竹南鎮中港慈裕宮，早年於鄰近四鄉鎮市的53庄遶境祈福慶典，為地方隆重宗教盛事，但已停辦近20年，竹南鎮長方進興為找回在地重要文化傳統，規劃於8月31日、9月1日兩天舉辦車隊及徒步遶境活動，規模上看2500人參與，歡迎鄉親及在地青年們一起來感受在地媽祖慶典魅力。

方進興表示，鎮內有中港慈裕宮及后厝龍鳳宮兩座供俸媽祖宮廟，平時香火鼎盛，尤其慈裕宮更為國家三級古籍，早期舉辦53庄遶境橫跨新竹香山、內湖地區、頭份市、造橋鄉、後龍鎮，家家戶戶擺香案、貢品祭拜，是兒時重要回憶，但近幾年未再延續，使得年輕人逐漸淡忘此習俗，十分可惜。

方進興說，希望凝聚鎮內庄頭向心力，也讓更多鄉親認識竹南傳統，故斥資逾百萬於今年8月31日、9月1日恢復舉辦媽祖遶境活動，首日將由車隊形式繞行竹南、頭份、造橋、後龍等地祈福，第二天則歡迎信眾鄉親一同徒步行走於竹南鎮內，近期開放網路報名，公所也將準備精美禮品送給參與者。

主辦的中港慈裕宮主委陳萬典指出，早年民間流傳中港媽祖管轄四鄉鎮市53庄，每年出巡繞境盛況空前，對竹南在地文化影響甚深，是鄉親重要的信仰寄託，樂見公所的支持使遶境盛事得以再現，歡迎更多年輕人能一同參與，重現以往信仰文化榮景。

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