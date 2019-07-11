心肺復甦術加上AED 運將鬼門關走一遭…

2019-07-11 12:58

［記者王秀亭／台東報導］台東40多歲黃姓計程車司機去年底工作時昏倒，幸經心肺復甦術（CPR）及「自動體外心臟電擊去顫器」（AED）急救後救回一命，並在體內裝置植入式心臟去顫器（ICD），回歸工作崗位半年多的他回想當時直說很幸運。

台東馬偕醫院急診醫學科醫師鄭宏熙表示，到院前高品質CPR，與早期電擊對心律不整，造成心跳突然或意外停止的病人幫助很大，民眾只要經過2小時學習就能施做。

「只記得自己昏倒，醒來已在醫院。」曾因心血管疾病做過心血管支架及藥物治療的黃姓計程車司機回憶，醒來才知道自己在鬼門關走了一遭，為防止事件重演，同意裝置植入式心臟去顫器，等於帶著隨身醫生在身邊監控心臟，如今生活一切正常，還能繼續開計程車。

鄭宏熙指出，台東縣近年努力提升緊急醫療品質及人力，2年半來，經台東縣消防局急救，送往醫院急診的非創傷到院前心肺功能停止者有410人，經AED分辨可電擊心律的只有61名，其中36％（22人）康復出院，甚至多數可重返工作，若以今年上半年度來說，可電擊心律者有12人，56％（7人）走出醫院，康復比例高。

鄭宏熙強調，CPR訓練只要經過2小時練習就能施作，若身旁有AED更能直接使用，讓急救更有效率，或者打電話到119，指揮中心人員透過電話指導如何為病患進行CPR，過程簡單卻有很大的效果。

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