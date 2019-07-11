嚴凱泰過世善行不減 裕隆集團贈北市清潔隊市民工百萬保險金

2019-07-11 12:45

〔記者蔡思培／台北報導〕清潔隊員因工作為清晨，發生交通事故風險較高，裕隆集團已連續21年每年捐贈北市環保局市民工保險金100萬元。環保局今舉辦捐贈儀式，裕隆集團除捐贈100萬元保險金，更捐給市民工400件LED反光背心。市民工若在執勤中死亡將給付100萬，非因公死亡者亦可領到40萬元保險金，預計有1289位市民工受惠。

裕隆集團前執行長嚴凱泰21年前某天清晨自公司返家，在等紅綠燈時發現市民工打掃身影，因此深受感動，他在查訪得知市民工多屬弱勢族群、低收入戶，若發生意外常無力負擔醫療費用。裕隆集團自民國87年起，每年捐100萬元幫環保局市民工投保雇主補償契約責任保險，讓市民工發生意外時也可獲得援助、減輕經濟負擔。

統計指出，21年以來總納保市民工已逾2萬9000人次，其中有11位市民工因意外身亡、3人因意外殘廢、385人因意外受傷獲得理賠，理賠金額共約1275萬元。市民工每天清晨下班，受惠市民工代表吳春英表示，她今年2月因騎車遇到交通事故，導致腳踝骨折無法上班，遇到經濟面臨困境，所幸在申請理賠後獲得保險金，順利度過難關。另一位趙先生在6、7年前，也曾騎車下班被酒駕車追撞受傷，他認為有保險真的很重要。

另為提升市民工晨間作業安全，裕隆集團自106年起更每年加碼捐贈LED安全反光背心，讓市民工可以穿戴以增加照明警示、減少市民工清晨發生交通事故。106年捐出400件、107年捐出600件、今年又捐出400件，累計總數達1400件。

裕隆日產協理熊金鐸表示，清潔隊員每天的工作都非常辛苦，而且工作時間集中在清晨、傍晚等交通高風險時段。裕隆集團除了感謝清潔隊員們為了台北的市容努力，也希望成為這些無名英雄最堅強的後盾，讓隊員們辛苦工作的同時也能獲得保障。

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