驚！新研究：每天1杯純果汁 罹癌機率飆升近2成

2019-07-11 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕炎炎夏日，不少人喜歡隨手一杯甜滋滋的飲料解解暑氣，但最新研究發現，每天攝取1小杯果汁、汽水等含糖飲料，將導致整體罹癌機率上升18％，罹患乳癌的機率更上升22％。

根據《CNN》報導，這份研究報告週三在《英國醫學期刊》（BMJ）上發表，研究人員針對超過10萬名法國成年人進行調查分析，將飲用含糖飲料頻率與罹患特定癌症的風險增加值進行連結，作為此前一份飲用含糖飲料與早逝風險報告後的進一步研究。

研究結果顯示，飲用含糖飲料與所有癌症與乳腺癌的風險存在顯著相關性，令人驚訝的是，即便民眾飲用的是純果汁，且每日飲用量僅在100毫升（容量約合1罐養樂多）左右，也會導致罹癌機率提高。

報告首席作者，巴黎國家健康與醫學研究所研究主任托維耶（Mathilde Touvier ）表示，該團隊觀測到糖類作為鏈接食品與罹癌機率的核心要素，另一種可能性則是在含有焦糖色素飲料中存在的添加劑，如4-甲基咪唑等化合物，可能會提高細胞癌化的機率。

托維耶建議，民眾應避免高糖飲食，喜歡含糖飲料者每天不應喝超過1杯，以遠離肥胖與癌症，截至目前，美國飲料產業協會（American Beverage Association，ABA）尚未對此研究做出回應。

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