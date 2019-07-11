湖光山色金龍湖 7根警語招牌當門神「很有事」

2019-07-11 12:32

〔記者何玉華／新北報導〕新北市汐止區金龍湖，面積13.4公頃，是新北市最大的湖泊，湖光山色是都會區一日遊的好地點，近日剛完成環湖木棧道整修，不過，入口處矗立著7根警語號誌牌，「讓人看了很有事」，相當煞風景，市議員白珮茹建議整合成一根，減少對環境美感的破壞。

白珮茹今天早上與區長陳健民等公所人員前往視察完工的木棧道，發現入口處豎立了禁止活動項目、提醒水域危險、自行車要牽引、機車禁止進入等「1、2、3、4、5、6、7」共7支警語招牌，其中同樣的「僅供牽引請勿騎乘」就有兩支，在湖光綠蔭中前，相當引人「注意」。

白珮茹說，樹立警語是為了提醒民眾，但公部門應該要節制，不要想立就立，這樣會破壞環境美學，建議市府整合成一塊；區長陳建民回應，會盡快處理。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法