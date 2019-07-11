開山里驚見登革熱重大孳生源！空屋飛出數量驚人成蚊

2019-07-11 11:44

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市本土登革熱病例到今天上午仍是8例，疫情尚未解除，市府防治中心除對南區大恩里與安南區理想里2最新病例做家戶、周邊擴大噴藥防治。防治中心於10日在中西區開山里民權路1戶透天空屋地下室積水發現病媒蚊重大孳生源，成蚊與孑孓數量多到讓防疫人員嚇壞了！

疾管署南管中心主任李翠鳳與防疫人員表示，這戶空屋是今年台南市找到斑蚊與孑孓數量最多的孳生源，房子在1對老夫妻過世後就閒置、無人居住，地下室充滿積水，防疫人員打開1樓鐵捲門後，數量驚人的蚊子隨即飛出，防疫人員也隨即對戶外、戶內噴藥滅蚊，抓到的是埃及斑蚊為主；並在地下室找到很多孑孓。

市府防治中心主任陳怡說，這種空屋是隱性孳生源的隱憂，已以有陽性容器為由對房屋所有人開出罰單，光是10日，衛生局就對12個陽性容器處所開出12張罰單。對於民權路重大孳生源空屋，防治中心會通知所有人抽乾地下室積水。

環保局副局長陳幸芬也提醒說，最近出動空拍機到市區上空空拍房宅頂樓與天溝（高樓排水槽）積水情形，結果在永康區一帶發現有較多頂樓貯水桶的蓋子已經掉落情形，這會讓貯水桶形成可能的病媒蚊孳生源，請民眾要隨時注意家戶貯水桶蓋子有無脫、掉落情形，不可輕忽。

此外，8例本土登革熱患者，目前仍有3例住院治療；5例已出院回家，住院的3病例沒有重症情形出現。

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