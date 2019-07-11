細金A！從糞便提煉的「精華」 治好了超可怕腸道細菌

2019-07-11 11:10

〔記者吳亮儀／台北報導〕一名3歲小弟因發炎性腸道疾病持續腹瀉、血便，被診斷出是高度抗藥性的困難梭菌感染；88歲的男病患有多種慢性病，去年因大腸感染化膿破裂而住院，一天腹瀉7、8次，也被診斷是困難梭菌感染。

困難梭菌一般會寄生在人體腸道內，若長期使用抗生素、免疫力低下，腸道內本來平衡的菌相改變後，導致困難梭菌生長加快、影響其它細菌並釋放毒素，導致嚴重腸道併發症。

困難梭菌會引發可怕的偽膜性大腸炎和毒性巨結腸症，通常會要使用更多的強力抗生素如萬古黴素等，但常治療失敗；衛福部去年通過特管辦法，可用「微菌叢植入術」治療，靠健康捐贈者的腸道菌叢以灌腸、內視鏡或口服膠囊方式植入病人腸道，來恢復病患的腸道菌叢平衡。

林口長庚醫院至今年6月已用微菌叢植入術治癒5例困難梭菌感染，病患經移植2到4週後，都恢復正常腸道菌相，且無復發跡象。

長庚醫院指出，年齡最小的病患是年約3歲的小弟弟，因罹患發炎性腸道疾病持續腹瀉血便而住院，又診斷出被高度抗藥性的困難梭菌感染，經常規抗生素治療無效，仍反覆感染。

主治醫師決定採用微菌叢植入術治療，希望能改善該病童的腸道菌相。第一次篩檢微菌捐贈者是找該病童的哥哥，但哥哥的糞便被檢驗出有致病性細菌，不適合擔任糞便捐贈者；而後另外篩檢病童的姊姊捐贈資格，確認姊姊的健康條件符合擔任捐贈者後，便幫該病童執行微菌叢植入術，利用內視鏡方式將姐姐的腸道菌叢植入該病童腸道。

目前微菌叢植入須符合特管辦法進行嚴格的病人與捐贈者篩檢，涵蓋抗藥細菌的篩檢，只要合乎特管辦法通過的適應症，經過醫師評估及篩選到合適的腸道菌叢捐贈者，就可以執行微菌叢植入術治療以改善腸道菌相的平衡。

長期住院、有使用過廣效性抗生素的病人、罹患發炎性腸道疾病，以及有慢性疾病、免疫功能較差的病人，都是困難梭菌感染的高風險族群。

長庚醫院提醒，提醒這些民眾如果出現不明原因腹瀉，甚至合併腹脹、腹痛或血便，就要懷疑可能是困難梭菌感染，應儘快就醫診斷治療。

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