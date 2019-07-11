疫病》別來無“恙”！夏日出遊小心恙蟲病

2019-07-11 10:32

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一名24歲在外地當兵男子，休假返家後有發燒、全身痠痛情形，醫師診視前胸發現一無痛性焦痂，抽血有肝功能異常情形，經通報疾管署後確診是恙蟲病。病人經抗生素治療後症狀已明顯改善。

台大醫院新竹分院感染科邊建榮醫師表示，恙蟲病不會直接由人傳染給人，它的致病原為恙蟲病立克次體，是被具傳染性的病媒恙蟎幼蟲叮咬時，恙蟲病立克次體經由恙蟎唾液、並透過叮咬部位的傷口進入人體而感染。恙蟎的動物宿主以囓齒類鼠類為主，少數哺乳類，一般是停留於草叢中的恙蟎會俟機附著到經過的動物或人類身上叮咬。

恙蟲病的潛伏期6至21天，臨床症狀是突然且持續性高燒、頭痛、背痛、惡寒、盜汗、淋巴結腫大，主要特徵是檢視恙蟎叮咬處會出現無痛性的焦痂，一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，並擴散至四肢，於數天後消失。有時會併發肺炎或肝功能異常。在沒有經過適當治療的病患中，死亡率可高達60%，但經治療後死亡率小於5%。

古時候居住環境多草叢，容易被恙蟲叮咬，故常相互問候「無恙」。根據疾管署全國恙蟲病本土病例監測資料指出，國內全年皆有恙蟲病病例發生，往年6至7月會出現一波恙蟲病疫情，依據病管署網站統計，今年截至6月月底共累計182例本土確定病例，2018年累計總數384例，個案感染地以台東縣、花蓮縣及離島地區病例數較多。

邊建榮提醒，夏日是踏青、露營的出遊高峰，在恙蟲病高風險地區活動時，要避免暴露於恙蟎孳生的草叢環境，因此至郊區、戶外活動或工作時建議穿著淺色長袖衣褲。此外，可以在衣物及皮膚裸露部位塗抹衛生福利部核可之防蚊蟲藥劑。離開草叢地區後應儘快沐浴，並換洗全部衣物。若出現高燒、頭痛、背痛、惡寒、盜汗、淋巴結腫大、焦痂等恙蟲病疑似症狀時，應儘速就醫，並告訴醫師您曾旅遊的地方與草叢暴露史，以供醫師診斷參考。

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