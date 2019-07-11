高鐵延伸屏東 高市議員林宛蓉：小港機場設站具時代意義

2019-07-11 10:32

〔記者洪定宏／高雄報導〕交通部針對高鐵延伸屏東方案，除原有的左營案及燕巢案，新增高雄案及小港案，其中小港案就是從高鐵左營站行經小港機場並設站，然後延伸到屏東縣潮州鎮；高雄市議員林宛蓉認為，小港案在機場設站，串聯高雄與桃園南、北兩大重要機場，最具劃時代意義。

林宛蓉分析，高鐵左營站運量逐年增長，車流量已爆滿，停車位幾乎一位難求，連接送車輛都很難停車，左營站內外呈現混亂狀況，有必要增設車站紓解，小港案比其他三案更優。

因為在小港機場設高鐵站，方便小港、前鎮、鳳山、林園及大寮區民眾就近搭乘，這五個行政區的人口就超過88萬，人潮多就能帶來錢潮；最特別的是，象徵高鐵縱貫台灣，串聯高雄與桃園南、北兩大重要機場，深具劃時代意義。

林宛蓉強調，小港機場周邊有高度限制，應該無法高架化，但可以比照目前高鐵部分路段，採取地下化，避免破壞城市景觀；台灣的潛盾技術已經成熟，能精確避開捷運線及石化管線。

小港區青島里鄰近小港機場，里長戴又媛表示，如果高鐵南延經過小港機場並設站，她個人原則表示歡迎，因為這樣能讓鄰近居民就近搭乘，但仍需經過環境影響評估。

交通部擬出的高鐵延伸屏東四大方案，概略如下：

一、左營案：高鐵左營站北側股道岔出，以高架跨越國道1號，往東經高雄鳥松區、大樹區，跨越高屏溪至屏東市，於屏東市區東側六塊厝農場設屏東站。長度約17公里、時間約15分鐘、經費估619億。

二、燕巢案：主線從高雄燕巢附近岔出不進左營，將燕巢機廠改設為北高雄站；後續以高架橋跨越國道10號，再往東進入鳥松區丘陵區，前往屏東市設屏東站。長度約13公里、時間約8分鐘、經費估756億。

三、高雄案：高鐵從左營站出來後，先進入高雄火車站市區，增設高雄站後，再往東延伸至屏東市設屏東站。長度約29公里、時間約24分鐘、經費估逾1000億。

四、小港潮州案：高鐵出左營站後，先經小港機場設高雄站，再往東延伸至潮州設站。長度約36公里、時間約25分鐘、經費估逾1500億。

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