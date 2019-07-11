台中7期百貨商圈要道 朝富路12日啟動路平

2019-07-11 10:18

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市西屯區朝富路串聯台灣大道、市政路等主要幹道，鄰近多家百貨公司與知名景點，車流量龐大，長年使用下，路面不平、多處裂縫，加上民眾申接水電與老舊管線汰換痕跡，影響行車安全。台中市政府建設局將於明（12）日起以2天時間，利用夜間進行路平工程，以避開車潮，屆時施工路段將採單線雙向通行。

建設局長陳大田表示，朝富路鄰近秋紅谷、台中國家歌劇院、台中市政府，以及大遠百、新光三越及老虎城購物中心等百貨商場，車流量龐大，道路經長年使用，出現路面不平、裂縫等問題，明、後天將進行路平工程，改善道路品質，施工範圍從市政路至市政北六路之間，道路刨鋪長度約600公尺、改善面積約1萬3000平方公尺，經費約650萬元。

陳大田指出，因該路段日間車流量甚大，市府將採夜間施工、單線雙向通行，施工時間自晚間10時至翌日上午8時，以避開車潮。為強化道路品質，建設局也協調各管線單位孔蓋下地，並將標線抗滑係數提升至65BPN，提高機車族用路安全。

陳大田也表示，市長盧秀燕上任以來，全市路平總計完成165條，總長度達51.9公里，配合市府推動管線統一挖補，有效減少台中市道路重複挖掘件數近3成，維護道路品質。

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