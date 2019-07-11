這個轉運站不得了！台灣唯一交通類入圍世界建築獎決選

2019-07-11 10:13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南轉運站繼去年（2018）獲得國家卓越建設獎規劃設計類金質獎之後，今年更入圍國際知名的世界建築獎2019WAF「交通運輸類」決選名單，台南在國際能見度再下一城，並預計今年12月正式啟用。

譽為建築界奧斯卡之稱的世界建築獎（World Architecture Festival, WAF），是全球最具規模且聲望極高的建築獎之一。

南市交通局說，2019WAF世界建築獎「交通運輸類」全球共有9項作品入圍決選名單，有新加坡星耀樟宜機場、土耳其伊斯坦堡機場及香港港珠澳大橋旅檢大樓等優秀作品，皆是世界首屈一指、且具代表性的重要交通建設，其中唯一代表台灣入圍此類決選的作品就是「台南轉運站」。

台南轉運站共佔地2.6公頃，基地下方為清領時期的鎮署遺構，為避免深開挖損及歷史遺構，並與周邊百年歷史台南公園、321文藝聚落景觀相融合，設計時即朝淺基礎與輕量化規劃，並以綠建材及可回收的鋼構、貨櫃作為轉運站主體構造。

主站體東西兩側共使用64個20呎貨櫃堆疊，創造出營運所需的候車、售票、商業及業者辦公等空間，另兩排貨櫃之間的挑高中庭則為候車廣場，採通風開放空間以減少空調使用，並透過各種運具分流手法，發揮轉運站轉乘接駁效能。

公共運輸處處長呂獎慧表示，台南轉運站是這次入圍作品中規模最小，但小而美卻能獲國際評審青睞，可謂「以小搏大」，能入圍2019WAF世界建築獎就是肯定，目前轉運站營運啟用相關事宜也正緊鑼密鼓籌中，預計將在今年12月正式啟用。

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