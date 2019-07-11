原住民編織時尚包 放五金行跟擺在微風廣場價差百倍！

2019-07-11 09:48

［記者黃明堂／台東報導］一個手提袋擺在五金行跟擺在微風廣場，價差可達百倍！立委陳瑩道出親眼所見，希望政府協助，讓原住民手藝賣到更好的價錢。

原民會直營的「Ayoi阿優依」品牌文創館台東門市昨天開幕，販售各種款式的原住民包包、手提袋、皮件、木藝等等部落工藝及文創商品。

立委陳瑩在開幕致詞時指出，有一天她到台北微風廣場，一進門口就看到部落很流行的prada包，還有網狀的那種包包，在五金行或雜貨店賣得很便宜，經義大利設計師放6個圈圈，就然就賣5000多元，價錢翻漲不是10倍，而是百倍。

陳瑩說，她很感慨，同樣出自原住民的手藝及智慧，放在不一樣地方擺，價錢差很大。每到豐年祭，她的臉書就常有族人留言詢問何時何地可以擺攤，也有人說「我們可不可以不要永遠擺攤」，陳瑩認為政府應該積極協助原住民商品以更好的價格銷售。

原住民擅長編織手藝，除了傳統自然素材，也很會運用包裝用的打包繩，透過花色及織法的變化，製作出時尚感的提包或提袋，甚至有「原住民的LV包」之稱，在豐年祭攤位熱賣，就連都會女郎也愛不釋手，價格在數百元到千餘元之間，CP值相當高，但編織過程耗時費工，創作者通常只是賺工錢。

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