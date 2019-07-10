場址改舊社村 鳥嘴潭淨水場環評初審過關

2019-07-10 23:13

〔記者張聰秋／芬園報導〕自來水公司擬在台中市烏日區與彰化縣芬園鄉交界處，徵收18.5公頃農地闢建烏溪鳥嘴潭人工湖淨水場，供應兩縣市用水，該建設案環評初審已過關，原場址在芬園鄉圳墘村，因村民抗議，地點換到舊社村，舊社村長蔡勝堅指出，舊社村尚無自來水管線，將來淨水場設置後村民可望有自來水可用，地方對設立淨水場反彈不大，大都持贊成態度。

4年多前，水公司原本規劃在彰化縣芬園鄉徵收21公頃農地設立淨水場，提供彰化地區用水，卻遭當地鄉民在說明會上高舉白布條抗議，水公司基於尊重民意，只好另覓地點，轉換到舊社村，徵收農地面積減為18.5公頃。

蔡勝堅表示，水公司已來地方開過說明會，也跟當地農民溝通過，村民了解淨水場並非挖掘地下水井，只要不是挖井反對聲音就不大，加上，舊社村尚無自來水管線，村民水源長期仰賴地下水，也很希望能有自來水可用。

縣府水利資源處水利管理科長吳志昌指出，彰化縣目前每日用水量約37萬噸，3分之2都抽取地下水源，烏嘴潭淨水場將來完工後預估供應彰化縣每日約21萬噸水源，如果再加上明、後年雲林湖山水庫供應每日5萬噸水源，剛好補足目前抽取地下水源，如此一來都有利於改善彰化縣地層下陷和提高水質。

吳志昌表示，淨水場工程設計與施工，全由中央和水公司主導，相關用地徵收和工程經費也由中央執行，彰化縣樂見淨水場趕快完工，讓彰化縣可以用淨水場水源取代抽取地下水井，讓縣民可以喝到更乾淨的水。

淨水場環評初審過關，地方支持興建，水公司力拚3年後完工，未來自來水將供應彰化縣及台中烏日區兩地用水，淨水場設計處理水量每天27萬公噸，總預算31.9億元，土地徵收費14.4億元。

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