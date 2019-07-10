全台第一槍！南投縣鹿谷鄉通過開徵「觀光稅」

2019-07-10 22:33

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣鹿谷鄉長期飽受觀光人車潮帶來的噪音、空污等問題，引發民怨四起，公所遂擬定「南投縣鹿谷鄉人文交通觀光環境生態資源維護協力臨時稅」自治條例，即是一般民眾所言的「觀光稅」，且獲代表會全力支持，目前已呈報上級單位，一旦獲中央財政部審查通過，將成為全台第1個開徵「觀光稅」的公所。

「南投縣鹿谷鄉人文交通觀光環境生態資源維護協力臨時稅」自治條例，總共有7條，明定台大實驗林管處溪頭自然教育園區、鳳凰自然教育園區（通稱台大茶園）及國立自然科學博物館鳳凰谷鳥園生態園區等3處景點，除鹿谷在地人免徵「觀光稅」，其他鄉鎮及縣市的觀光客，不管成人、兒童每人每次均課徵10元，並將收支執行納入年度預算辦理。

鹿谷鄉長邱如平指出，麒麟潭、小半天等鄉內多數景點，均未向遊客收取入園費，而上述3處則是鄉內唯3對外收取門票的景點，如此也才能以門票作為課徵計算基準，免去不必要的爭議，台大實驗林管處也允諾，只要該自治條例獲中央審查通過，一定全力配合。

鹿谷代表會主席林智鴻說，鄉內風景區林立，尤其，避暑勝地溪頭，今年暑假以來，溫度不斷飆高，假日塞車更加嚴重，經常住家大門一打開便看到交通打結，叫居民如何外出？有時連救護車也被迫須以逆向行駛方式才能從車陣中「脫困」，不但急難救助、救援工作大受影響，也嚴重衝擊居家生活品質。

其次，從重型機車、自小客車、休旅車迄遊覽車等各種車輛，長期以來進進出出上述景點，不但道路磨損嚴重，衍生的噪音、揚塵、空污等問題，更造成地方自然生態環境及設施沈重的負擔，也是今年5月代表定期會召開時，該案獲全體代表一致支持通過的關鍵所在。

邱如平進一步表示，公所每年的預算不到2億元，有時連社區除草等環境維護費用，也無力負擔，更遑論道路、橋樑等相關修護費用，也才希望藉此自治條例作為補強地方建設經費的來源，且依據「地方稅法通則」相關規定，該「觀光稅」以2年為限，目前只待中央點頭便可付諸實現。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法