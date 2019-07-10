交通影響救災 徐榛蔚：花蓮需改善道路建設

2019-07-10 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣長徐榛蔚今（10日）下午5點，至台北流行廣播電台（POP Radio），參加由蔡詩萍主持的「POP大國民」節目專訪，提到花蓮的基礎建設需要改善，對外縣市的交通建設不只能提升觀光與經濟，更能提升花蓮發生災難時自救的能量。

徐榛蔚表示，交通的困境是花蓮人心中永遠的痛，因此基礎建設一定要做，包含環島高速路網、蘇花改2期，以及國道6號延伸段，其中國道6號從921地震後開始討論，已規劃多年，雖然難以達成，但世界上許多高難度的隧道及橋樑建設都都蓋好了，做為完成的見證，交通部可以廣徵國際的專家學者解決這問題，這3項建設不止可以提升花蓮的觀光與經濟，也能提高救災效率。

徐榛蔚說明，花蓮是多複合型災難的地方，有颱風、地震等天災，從花蓮去年2月6日的大地震以來，就更加關注這個議題，而地方交通建設是抵抗天災的方式之一，但花蓮因為地理位置與基礎建設上的困境，降低外界救援的效率，因此需提升自救能力。對此花蓮在將近10年當中，進行救災人員補充、設施設備提升、重建5個消防分隊廳舍，以及建立東台灣特搜基地與災防館，提升防災自救的能量。

徐榛蔚指出，以往花蓮的救災人員要到南投竹山的特搜基地進行災難模擬訓練，都必須翻山越嶺，因此更需要國道6號延伸段，而花蓮的特搜基地建成後，也能讓宜蘭及台東的人員來進行自救訓練，另外也依靠前瞻基礎建設基金、花東基金，以及獅子會的捐助，得以建立5個消防分隊的廳舍，與災防館的設置，讓民眾接受SOP自救經驗。

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