阿伯怕得攝護腺癌又怕切片 多參數磁振造影先評估

2019-07-10 23:39

〔記者蔡淑媛／台中報導〕70歲的中風陳阿伯小便無力、尿不乾淨就醫，PSA指數升高，醫師建議做攝護腺切片，但他擔心切片有感染、出血等風險不敢切片，先做磁振造影發現有1公分的腫瘤，再做影像融合攝護腺切片準切片，確診攝護腺癌第2期，由於有中風在服抗服凝血藥物，所以便選擇放射治療與荷爾蒙治療，恢復良好。

中國醫藥大學附設醫院泌尿科醫師謝博帆指出，國人飲食西化，攝護腺癌的盛行率逐年飆升，目前位居男性十大癌症死因的第6位，一般來說，PSA（攝護腺特定抗原）指數異常升高，加上指診有腫塊，會進一步做切片檢查。

但是PSA數值可能受攝護腺發炎、泌尿道感染影響，而且攝護腺切片為隨機切片可能未檢出，謝博帆說，現在引進多參數磁振造影是新興的攝護腺癌評估工具，綜合評估各系列核磁共振影像，判斷攝護腺癌風險的高低、定位腫瘤區域並協助確認癌症的分期，有高度罹癌可能後再進行切片確診。

2017年英國研究報告，利用該磁振造影檢查是否為攝護腺癌，確診率為93%，而只做切片為48%，可減少27%不必要的切片挨刀之苦，因此可透過經磁振造影檢查，再決定切片。

謝博帆說，切片時可透過磁振造影與超音波影像融合切片系統，以電腦運算，重組攝護腺與腫瘤的核磁共振3D影像，再將其與即時的超音波影像結合，便可以在超音波上清楚看到腫瘤區域，精準切片，不過核磁共振檢查及影象融合切片要自費，而臨床上懷疑攝護腺癌的男性，特別是攝護腺癌患者欲接受積極追蹤監視或海福刀/氦氬刀局部治療之前，可考慮使用。

另外謝博帆提醒，不是所有攝護腺癌都立刻施行根除性手術，第1期患者經評估腫瘤形狀、大小、惡性度等，可再決定開刀與否。

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