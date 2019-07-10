陽明蕭崇瑋升等論文涉學倫 被取消教授資格

2019-07-10 20:38

〔記者吳柏軒／台北報導〕學術倫理不可拋！陽明大學今召開教評會，針對校內生藥所所長蕭崇瑋與台大醫院醫師陳昆鋒的學倫案展開審議，因蕭涉案論文有5篇，且拿來當教授升等資格，歷經3小時多會議，傍晚決議撤銷其教授資格，重申學倫是學者基本，呼籲學者不可踩紅線。

科技部日前接獲檢舉，台灣大學附設醫院醫學研究部主治醫師陳昆鋒涉及違反學術倫理，經調查後，發現有10篇論文涉及造假，今年初將陳停權，而陽明生物藥學研究所所長蕭崇瑋與陳合作，也被科技部查出5篇違反學倫，亦處停權5年，後續將案件交教育部處置，陽明也針對其教授資格召開教評會審議。

陽明主任秘書陳怡如表示，陳、蕭的學倫事件約在106年發生，但今校教評會未討論論文內容，主要針對蕭的5篇造假論文被拿來其在104年當作教授升等資格，經過3小時多會議討論，蕭也到場說明，但教評會認為，不論蕭在論文中扮演何種角色，但其都列名為重要作者，代表自身必須替論文負責，而今論文造假，事證明確，決議取消蕭的教授資格，退回副教授。

陳怡如說，陽明的副教授無升等壓力，蕭違反學倫案，今依相關規定懲處，未來是否影響其行政職仍待後續評估，但重申，學術中最重要的就是倫理，如同醫師最重要的就是救人，一定要遵守、不能跨越紅線，校方也會不斷提醒師生，研究的基本倫理必須守住。

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