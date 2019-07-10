楊文科化身魔術師 為了這檔子事

2019-07-10 23:32

［記者黃美珠／竹縣報導］一年一度的新瓦屋板凳電影院本週六、13日將再度「回歸」開放迎賓，當天下午4點首播的是溫馨動畫片「超人特攻隊2」、接著登場的是DC英雄電影「水行俠」。今天新竹縣長楊文科為了這樁，特別披上斗篷化身魔術師，用拔起「三叉杖」替這個夏日限定的週六免費電影院造勢，讓在場的大小朋友也都跟著high了起來。

楊文科說，新竹縣的板凳電影院1年限定，只在暑假選定兩個週六開放讓大家免費進場，今年的2天開放日分別為本月13、20日，總共要播放4部大家所喜歡的電影外，縣府也配今年首度選出的桐花大使，派出其1的桐花大使劉奕彤表演唱跳秀，安排有星光創意市集，各種多元領域的劇場等表演活動，還有童玩體驗等，準備了九樣好康要送給來客，其中年度限量的板凳就有100張，準備給大家一搏好運帶回。

縣府文化局表示，本週六將率先用「超人特攻隊2」、「水行俠」打頭陣，20日另以科幻冒險劇情片「侏羅紀公園～殞落國度」、跟奇幻3D動畫「馴龍高手3」和大家一起去冒險。

集滿2場板凳電影院的活動戳章，並填線上問卷，就能到服務台兌換摸彩券1張，參加前述限量100張的紀念板凳抽獎外，開幕當天還搭配「水行俠」影片的播放，當日下午4點起到6點，鎖定喜歡水行俠的朋友們安排跟水中國王合影的機會。

另外為了討小戲迷們歡心，13日下午3點半，在水稻田小劇場舞台會有「花甲歌舞劇團」表演，20日下午3點半則安排「在大水之中」，結合戲劇、肢體歌唱、器樂、面具、偶等多元領域的演出，希望平添板凳電影院對舊雨新知的魅力。

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