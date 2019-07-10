週四雙北、花東仍上看36度 南部應防較大雨勢

2019-07-10 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕明天（11日）持續受西南風影響，南部及午後北部東北部、中部山區會出現局部大雨，提醒民眾外出記得攜帶雨具。此外，氣象局針對台北市發布高溫橙色燈號，顯示明天可能會連續3日出現36度以上高溫；新北市、台東縣及花蓮縣則發布黃色燈號，同樣有突破36度的機率。

中央氣象局預報，明天中南部及澎湖、金門、馬祖有不定時的短暫陣雨或雷雨；南部地區亦有局部較大雨勢發生的機率；其他地區大致為多雲的天氣，但午後因有熱對流的發展，可能有局部短暫雷陣雨，尤其在北部、東北部地區及中部山區有局部大雨發生的機率。

「天氣風險公司」指出，下週三（17日）開始，太平洋高壓將向西擴展並北抬至台灣上空，屆時有利熱帶擾動發展，至於有沒有可能增強成為颱風，還需多加留意。

氣溫方面，明天除南部高溫在30度左右，較為舒適外，其他地方沒下雨時感受悶熱，高溫可來到32至35度左右，尤其花東縱谷及台東易出現36度以上高溫，中午前後紫外線指數偏高，外出前請做好防曬措施並多補充水分。

紫外線方面，明天台東縣達危險級；台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣市、苗栗縣、雲林縣、南投縣、花蓮縣、金門縣及澎湖縣達過量級；其他縣市均達高量級。

空氣品質方面，明天竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東及離島以「良好」等級為主，北部為「普通」等級。

氣象局也提醒，明天北部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及馬祖易有較強陣風；南部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請多注意。

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