高市飲冰品稽查 3件青草茶葉農藥殘留不合格

2019-07-10 19:32

〔記者方志賢／高雄報導〕高市衛生局今公布第一波飲冰品稽查與抽驗結果 ，對手搖飲店、青草茶飲店、咖啡店、超商等場所，稽查抽驗販售飲冰品計255件，其中3件青草茶葉檢出農藥殘留與規定不符，已要求同批產品下架並追溯來源，依法可處6萬元以上2億元以下罰款。

衛生局表示，4月起啟動飲冰品稽查抽驗計畫，會同消保官及食藥署南區管理中心，對轄內手搖飲店、冷泡茶、冰品店、青草茶飲店等場販售的飲冰品稽查抽驗。

衛生局說，抽驗共255件檢體，包含飲料101件、配料60件、冰塊49件、茶葉31件、冰品8件及咖啡6件，檢驗衛生標準 （生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌），初驗結果有6件不符規定，經限期改善，再次抽驗結果5件符合規定，另1件業者已不再販售冷泡茶。

衛生局說，另抽驗60件配料及31件花草茶葉原料，檢驗防腐劑、著色劑、順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量、衛生標準及農藥殘留等項目，全數配料均符合規定，3件青草茶葉檢出農藥與規定不符，要求同批產品下架並追溯來源，其中1件移高市農業局就種植者處辦，2件移雲林縣衛生局與屏東縣衛生局處辦。

衛生局說，青草原料檢出農藥殘留不符規定，涉違反食品安全衛生管理法規定，依同法可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

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