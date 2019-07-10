大型貓科慘遭不人道繁殖及畸形之苦 竟只為了製成「此物」

2019-07-10 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕由「世界動物保護組織」（World Animal Protection，WAP）所發表的研究報告揭露，獅子、老虎等大型貓科動物被囚禁於人工繁殖場，被迫以工業模式進行不人道的繁殖，並深受畸形與健康受損之苦。由於購買者相信服用後會有壯陽、強筋健骨等療效，這些大型貓科動物的身體被製成「補骨酒」、「麝香壯骨膏」等中藥，以因應中國、越南市場日漸增長的「中藥」需求。然而這些中藥從未經過證實有此類醫學功效。

根據英國獨立報報導，由「世界動物保護組織」所發表的「貿易殘酷」（Trading Cruelty） 報告顯示，數千隻大貓，被囚禁在狹小的圍欄中，由於近親繁殖與過量繁殖，不只深受畸形之苦，還伴隨著視力、聽力、呼吸系統、咀嚼功能等障礙。而牠們被宰殺後身體會被拿來加工製成「補骨酒」、「壯骨膏」等中藥材。

報告指出，該藥材的購買者相信服用後會有壯陽、強筋健骨等療效，在越南有近90％的購買者表示相信有一定療效，而其中的4分之1曾使用「大貓藥材貼布」，而在中國則有5分之2的人口，使用過相關藥材及保健品。大部分的消費者表示，偏好野生動物所製成的藥材，認為野生的比養殖的更具「功效」。

WAP野生動物顧問史密特布爾巴赫博士（Jan Schmidt-Burbach）表示，這些動物是位於食物鏈頂端的獵食者，不是人類的玩物，更不是藥材。這些動物被人類的貪婪與金錢嚴重剝削，只為了製成那些根本從未被證實有任何療效的藥材，光是這點就難以接受。令人憤慨的是，這些大貓一生的各個階段都在承受著極大的痛苦。牠們只能在鐵柵欄中望向外面的世界，爪下所感受到的是冷硬的人工混凝土地面，而且永遠無法體驗作為掠食者的狩獵本能。

而當野生老虎瀕臨絕種，取而代之的是對獅子、美洲虎，以及獵豹的獵捕。世界動物保護組織去年在南非發現，美洲豹遭到盜獵的情形，而這樣的現象源自於商人為了供應中國、越南市場對大貓藥材的龐大需求。

該報告將在下個月的華盛頓公約會議上發表。該報告指出不論是國際法，或是各國國內法，都對野生動物的商品化、盜獵的防範，以及動物權益的規範，存在相當的不足與缺漏。

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