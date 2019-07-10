竹科擴建案環評過關 台積電研發中心年底動工

2019-07-10 18:26

〔記者劉力仁／台北報導〕環保署今天通過竹科擴建計畫（寶山用地）環評，未來台積電3奈米製程研發中心將設置於此，並承諾實際用電量20%為再生能源，台積電說明，未來20年台積電的最新製程都將在此基地進行研發，希望年底動工。

因竹科土地出租率已經達到飽和，因此竹科管理局在園區南側、寶山鄉內規劃擴建32.72公頃，包含東側29.50公頃、西側3.22公頃。東側用地中包括18.74公頃的事業專區，西側用地包括1.05公頃住宅區，其餘面積設置滯洪池、公園、廣場及停車場，符合法令規定。

環評初審過程中，竹科管理局科長殷志鴻表示，規劃區域位於山坡地且鄰近斷層帶，將以土方補償及增強耐震方式確保廠房安全，但環評委員認為，該基地高低落差超過45公尺，另對交通、水源及再生能源等方面多有疑慮，該地亦曾是賽夏族活動區域，涉及文化資產議題，要求竹科管理局補件說明。

竹科管理局說明，園區與新城斷層相距超過50公尺以上，未來園區新建物將強化耐震設計，較現行法規提升57％的設計地震力，防震可達7級震度，計畫用地非土壤液化區，也無山崩、土石流等地質敏感因子。並且補植3千棵喬木。

至於擴建區域用電量預計新增34萬KW，竹科管理局要求台積電至少使用20%再生能源。台積電廠務處資深處長莊子壽表示，台積電有決心發展綠電，正規劃朝太陽能光電方向發展，會全力配合。

莊子壽表示，未來20年台積電的最新半導體製程都將在寶山基地進行研發，環評通過之後，將盡速取得用地動工。但環評大會有民眾登記發言指出，新竹的水、電、交通都超過負荷，應把成長管理轉換為管制成長，針對竹科廠商進行總量管制，符合環境的承載量。

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