高醫大首創「萬能抗體鎖」 降低抗體、標靶藥副作用

2019-07-10 21:40

〔記者方志賢／高雄報導〕臨床上治療類風濕性關節炎、癌症等抗體及標靶藥物，常因副作用大，影響病人生活品質，高雄醫學大學研發長鄭添祿帶領團隊研發「萬能抗體鎖」，利用基因重組，讓抗體只作用在疾病區域，不僅活化藥物，且降低副作用，提升病患的生活品質。

高醫大歷時7年跨團隊研究，已完成動物實驗，並向15國申請專利，也拿到台灣、日本、南非、澳大利亞等4國專利，6月中更獲知名國際期刊「PLOS BIOLOGY」刊登。高醫大也計畫成立新創公司，或與大藥廠合作，希望5到10年內進入臨床實驗。

鄭添祿表示，臨床上10大暢銷藥有6項是抗體藥物，而抗體藥也成為治癌藥物主流，但這些抗體藥物無法區別是疾病區域抗體或正常區域抗體，長期使用會出現副作用。

例如治療類風濕性關節炎抗體藥，是把抗腫瘤壞死因子「中和掉」，就不會發炎，但「中和掉」全身腫瘤壞死因子，卻導致免疫能力下降，引發感染、肝炎再活化及罹癌風險提升等副作用。

鄭添祿說，新研發「萬能抗體鎖」就是將全身抗體「上鎖」而不發生作用，只在疾病區域，因有蛋白酶，可打開鎖，讓抗體只在疾病區域作用，以降低全身的副作用。

鄭添祿說，除了自體免疫疾病外，治療大腸癌患者的標靶藥「爾必得舒」，有20%病人會有皮膚紅腫的副作用，另治療黑色素癌使用的免疫療法藥物，卻也常出現腸炎、脾臟受傷、免疫系統下降，而透過抗體鎖均可降低副作用。

鄭添祿強調，目前抗體藥因為副作用過大，經抗體鎖降低副作用，可變成二代抗體藥，而很多專利過期藥物，經抗體鎖後變新專利藥，而最大市場在於24％的抗體藥因副作用過大下架，也可因此起死回生變新藥，估計新專利商機超過百億美元。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法