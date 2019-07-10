空品標準草案公聽會 環團批標準寬鬆打假球

2019-07-10 18:50

〔記者蔡淑媛／台中報導〕環保署今天在台中市環保局舉行《空氣品質標準》修正草案公聽會，環團在會前抨擊PM2.5標準未加嚴、PM10新標準太寬鬆，部分污染物甚至採用上世紀陳年舊標，甚至比東南亞國家還低，質疑是打假球，要求比照WHO和先進國家標準，並納入重金屬戴奧辛。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，環保署在2012年發布空氣品質標準將PM2.5納入台灣空氣品質管制，並啟動標準監測，目前規定PM2.5年均值目標在2020年達到15微克/立方公尺，這次修法卻未加嚴；而PM10目前為65微克，草案僅加嚴至50微克，都比WHO建議PM2.5為10微克、PM10為20克，標準低了許多，不利國民健康。

主婦聯盟台中分會執委許心欣也說，以PM10來說，新加坡規定在2020年要達到20微克，馬來西亞40微克，歐盟在2005年達40微克，台灣卻仍是50微克，落差太大，跟不上東南亞國家，也比不上先進國家。

許心欣說，空品標準草案也未納入重金屬、戴奧辛等一級致癌物，而以台中市來說，西屯、大雅在工業區鄰近區域的重金屬都高於全市，要求這次修法就應增列戴奧辛、砷、鎘、鎳、苯、多環芳香烴等有害物質和重金屬，國民健康與空污減量不能再等了！

《空氣品質標準》修正草案今天在公聽會，台健空盟、主婦聯盟、台中市原鄉文文協會等在會前集結抗議，台灣生態學會理事長楊國禎也說，國人GDP成長，但也別忽視拼經濟的內部成本，不要犧牲國人健康。

環保署空噪處副處長謝炳輝則表示指出，去年空污法修正後，空品標準會每4年檢討1次，將有80幾項污染項目要重新檢討，政府會參考WHO建議，但各國在訂定時也要考量當地情形，他強調會蒐集意見，做通盤考量，至於重金屬、戴奧辛標準已列在空污法的有害空氣污染物的排放標準規定，在排放源就就做管理，也將針對污染廠商的空污費率檢討。

台中市環保局表示，尊重環團對空品標準加嚴的訴求，對於重金屬、戴奧辛標準列於空品標準，目前僅有日本規定，也盼中央參考。

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