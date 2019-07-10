滿清正藍旗貴族後裔70年心願達成 新店戶政助回復傳統姓名

2019-07-10 17:42

〔記者翁聿煌／新北報導〕「我是孔果洛廣定遠！」這位84歲的滿清正藍旗貴族後裔也是國內滿族語言及文化權威，他身分證上的姓名原本是廣定遠，70年來一直希望能回復滿族傳統姓名，經向新北市新店戶政事務所洽詢，因無先例可循，課長李若群為此還回家研讀滿族歷史，準備完整資料向內政部爭取，最後成功完成老先生的心願；孔果洛廣定遠十分感謝新店戶政所主任劉博文及李若群大力幫忙。

廣定遠女兒廣孝英去年底由陪老先生到新店戶政所洽公，看到戶政所的宣傳海報，「原住民及少數民族可回復傳統姓名，並列羅馬拼音」，廣孝英遂試探性詢問承辦人可行性。

李若群說，當初聽到老先生回復滿族姓名的心願，因為沒有先例，也對應備文件及注意事項均無頭緒，但基於服務民眾的立場，她還是設法查閱相關法令尋求可行性。

李若群自行上網查詢史料及翻閱滿族書籍，並查閱當事人來台後的戶籍資料，整理出廣定遠和父親廣祿的資料，配合當事人提供的中華民國滿族協會出具的證明，一併送交內政部提請解釋，總算准予老先生以「孔果洛」為姓，「廣定遠」為名，女兒廣孝英也很開心跟著更名。

84歲的孔果洛廣定遠，父親廣祿為滿州錫伯族，姓孔果洛氏，在新疆伊犁哈薩克自治州出生，為「正藍旗」人，廣祿曾任新疆省政府駐南京代表，國民黨遷台後，廣祿還擔任故宮博物院資深研究員及台大教授，廣定遠於中央信託局退休後，目前為國寶級的滿族文化專家，致力傳承滿族語文。

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