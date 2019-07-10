醫病》糖尿病患別輕忽小擦傷！ 當心變嚴重感染

2019-07-10 17:33

〔記者林惠琴／台北報導〕糖尿病患者就算是小擦傷也別輕忽，否則小心成為嚴重感染！

馬偕醫院整形外科主治醫師尤傑銘表示，近期收治一些糖尿病患者，種田習慣赤腳踩在土地上，稍微不注意就碰撞出現小擦傷，卻未加以理會，造成原本只是表淺的傷口，竟然演變為蜂窩性組織炎，甚至是壞死性筋膜炎。

尤傑銘指出，糖尿病患者因為免疫功能下降，一旦有傷口，細菌容易滋長，引發感染或癒合不良的比率，約較一般人高出3至4成，可能短短3至5天，小傷口就會演變成嚴重感染，更別說是急性創傷或大面積的複雜性傷口，更是需要緊急就醫接受處理，以避免其他併發症。

尤傑銘就分享收治的一名糖尿病患者、64歲呂小姐，與友人出遊時，未注意腳下鐵製腳踏車停車架，不小心絆倒後遭鐵架穿刺臉頰，左側上顎骨、顴骨、鼻骨皆有粉碎性骨折，更差點傷及眼窩底導致失明，考量開放性骨折發生超過4小時以上，會增加感染機率，因此當下決定緊急執行手術清除碎骨組織、血塊，並以鈦合金骨釘骨板固定骨折錯位處後縫合，術後恢復狀況良好，由於及時處理，也成功避免任何併發症發生。

尤傑銘提醒，糖尿病患者可能感覺較不靈敏，若有傷口恐未能及時察覺，家人可時常代為注意是否出現外傷，尤其是當事人不容易觀察到的足部；糖尿病患者出門在外也得留意腳步，萬一不慎發生意外，則必須確認傷口照護及追蹤，以降低併發症風險。

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