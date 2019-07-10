頸動脈超音波檢查 遠離中風危機

2019-07-10 15:38

〔記者翁聿煌／新北報導〕腦中風位居國人死因第3位，其中缺血性阻塞佔7成，台北慈濟醫院神經科醫師林信光，月前為70多歲何先生做例行性身體檢查，透過頸動脈超音波發現何先生頸動脈有輕度硬化現象，隔一年再追蹤，發現他的頸動脈血管面積狹窄已超過50%，顯示有中風危險，但何先生卻沒有不舒服的感覺。經醫師提醒開始接受藥物治療，減少可能中風的危機。

林信光說，缺血性腦中風的發生，是因為大腦血液供應不足，導致局部腦細胞受損，嚴重時危及生命外，甚至可能造成語言或是肢體等功能的喪失，影響個人與家庭。男性超過50歲、女性停經後，有腦中風、動脈硬化或狹窄病史，有高血壓、高血糖及高血脂三高的民眾，都是中風高危險群。

林信光說，動脈硬化早期完全沒有症狀，就如何先生的頸動脈已經產生硬化斑塊而狹窄超過一半，卻毫無不適感，臨床統計，頸動脈狹窄程度在50%以上，每年中風的機率約為1%到1.6%，到第五年，其中風的機率可達13%到18%，不能不慎。

他表示，輕微血管狹窄並不會影響血流量，對腦細胞養分及氧氣的供應也不至於造成影響，但狹窄程度在50%以上時，血流速就開始加快，一般來說，血流速只要超過每秒125公分以上，就是警戒值。

林信光提醒，腦中風對人體的傷害很大，民眾務必留意身體狀況，一旦發生身體半邊無力，但幾分鐘或幾小時後又好起來；或是短暫單側視力喪失、講話困難等，屬於暫時性腦缺血現象，不可輕忽，需儘速找專業醫師診斷治療。

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