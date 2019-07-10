打造未來最夯職業 農民大學菁英農民結業及成果展

2019-07-10 15:55

〔記者廖淑玲／雲林報導〕打造未來最夯的職業，雲林縣農民大學菁英農民結業及成果展，今天在虎尾科技大學盛大登場，經過8個月的集訓，今年有121人結業獲頒農業經理人證書，形成一股強大的雲林「農業力」。

由虎尾科技大學主辦的雲林縣農民大學，今年邁入第9年，已有982人結訓，帶動雲林縣農業現代化發展，台塑公司提供每名結業學員價值1萬元肥料提貨券，雲林縣長張麗善特別到場恭喜，鼓勵大家在地終身學習。

為推動農業向下扎根永續發展，雲林縣政府自2010年起陸續開辦精英農民培訓、各鄉鎮市地方特色作物與安全農業推廣教育培訓、有機專業人才訓練和農民大學等，獲得熱烈迴響，尤其開辦農民大學吸引菁英農民青睞。

虎科大生物科技系副教授戴守谷強調，在雲林從國小到科大對農業一條龍培訓，虎科大並已成立農業科技系，搭配農民大學提供終身陪伴的學習管道，讓農業可以很不一樣，成為雲林創生主角；虎科大休閒遊憩系教授林俊男大力促銷雲林優質農產品。

張麗善指出，雲林未來農業要朝向設施農業、安全農業、科技農業及智慧農業，提升農業安全、暢通農產行銷管道，打造優質品牌，提高在地農產品競爭力，讓農業升級，農民收入穩定提升，尤其開辦全國首創農民大學，兼具理論與實務，建構永續經營的雲林農業環境。

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