接地氣獎進來 彰化田中地政點子勝出

2019-07-10 14:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕接地氣就是王道！今年第2屆政府服務獎揭曉，彰化縣田中地政事務所代表彰化縣參賽，從全國177個參賽機關勝出，奪下國家發展委員會第2屆政府服務獎，獲獎關鍵在於地政所用4項創新服務，貫徹「服務速配新田中，溫馨貼心欣地政」的服務理念。

4項服務內容堪稱接地氣，各是「地政常識宅配通」、「客製化申請書填寫範例」、「地政動畫小幫手」、「三維模型解決重測爭議」，其中，「地政常識宅配通」和「客製化申請書填寫範例」被歸類為客製化服務，利用Google表單，方便民眾及地政士申辦各類型案件。

另一個創新便捷服務的「三維模型解決重測爭議」，重建界址爭議現場，在糾紛調處時，能在會議室即清楚顯示爭議點所在，增加調處成功機會、「地政動畫小幫手」，以電腦動畫展示，協助民眾了解更多地政法令措施。

還有一項「地政常識宅配通」，地政所針對民眾提出特定議題，透過座談方式雙向溝通，依照個案問題遇到的法令規定、處理流程和注意事項，讓民眾清楚問題癥結點，協助儘快解決問題。

獲獎來自努力和用心，縣長王惠美、地政處長劉坤松、田中地政事務所主任何明修等人，今在縣府6樓咖啡藝廊舉辦地政服務成果發表會，宣佈得獎訊息，該所免下車服務好比速食店麥當勞提供的「得來速」購餐，民眾不用下車找車位，也可坐在車上輕鬆完成事情。

王惠美說，田中地政的創新服務，花最少的錢，達到最好的效果，未來希望「遍地開花」，由地政處推展到全縣各個地政所，讓民眾用簡便的方式申請及保全財產，感受地政優質的服務。

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