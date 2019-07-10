只差1村！屏東原鄉關懷據點 佈建率全台第一

2019-07-10 14:39

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府2014年底起推動「安居大社區」一村一據點、一鄉一日照的政策，將長輩聚集在一起，健康動、營養吃、樂齡學，如今全縣9個原住民鄉63村中，已經有62村設有關懷據點或文化健康站，僅剩一個未設立的三地門鄉德文村，最快也將在今年底成立，佈建率達99.7%，勇冠全台。

屏東縣長潘孟安表示，為落實安居大社區一鄉一日托的政策，縣府定期召開專案會議，要求社政、長照中心、原民、勞政、教育等團隊，運用跨域治理的概念，與部落在地組織協力推動老人照顧與關懷的服務，讓部落婦女參加照顧服務員訓練後，就近關懷部落長者，老人家可以到關懷據點、文化健康站或日托中心上課、做操、共食。

為使全縣9個原住原鄉63村、81個部落的長輩活得快樂也活得健康，縣府積極輔導部落推動老人文化健康站或關懷據點，至今原鄉佈建率已高達99.7%；甚至也輔導3個非原住民鄉鎮推動申請文化健康站，去年已通過潮州鎮、內埔鄉（龍潭村）、屏東市設站並啟動服務。

原住民處長伍麗華表示，原鄉的文化健康站共提供了162個照服員的在地就業機會，照顧了3000名以上的長者，文化健康站剛推動時，日薪800元到1000元，月薪僅約1萬，因此大多是中年已婚婦女就業，但從2017年下半年開始，文化健康站改成月薪制，每月薪資約3.3萬，實領約2.7萬元，吸引不少年輕人返鄉投入長者照顧的工作，目前有6成照服員是40歲以下。

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