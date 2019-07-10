落漆！台中購物節起跑 實測APP掃描功能失靈...

2019-07-10 14:27

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中購物節今（10）日正式開跑。台中市市議員黃守達特地直播測試「台中購物節APP」，發現掃描功能失靈、個資洩漏風險、使用不直覺等問題；甚至還有特約店家還沒收到市府發放的QRcode，未能響應活動；對此，黃守達痛批，台中購物節正式開跑竟漏洞百出，觀光客買氣還沒來，台中人就先漏氣。

黃守達說，他從4月臨時會質詢台中購物節後，就緊盯活動進度，也協助商圈商家宣傳，廣納市民參與，就是希望購物節可以活絡在地經濟，進而打造的城市台中品牌。

但今天實際測試購物節APP，卻發現6大問題，包括登入密碼缺乏屏蔽功能，資安大打折扣；電子發票QRcode掃描功能不靈敏，使用不便；手動輸入發票資料格式限制，也沒有提醒；購物商城行政區域跑不出來，中西東南區邊緣化；沒有進度條，搞不清楚系統是在載入還是當機；項目標示不清，AR導引功能簡陋，觀光客根本沒有心情慢慢摸索。

黃守達指出，他實際前往購物節特約店家購物，店家卻表示至今仍未收到市府提供之QRcode，原本的3倍點數也就此泡湯。

黃守達質疑，購物節廣告滿天飛，觀旅局大撒幣粗糙宣傳，市府卻連最基本的店家端都沒有處理好，購物節才第一天，消費者就吃了閉門羹。

黃守達呼籲，請台中市政府儘速檢討購物節錯誤，儘速修正6大APP問題，商家溝通與配合也要儘速上軌道，才能讓購物節發揮最大效益。不要讓觀光客買氣還沒來，就讓台中人先漏氣！

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