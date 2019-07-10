電動機車沒充電卻佔充電站 網友小撇步︰自備延長線

2019-07-10 14:37

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府環保局在台中州廳停車場設置電動機車充電站，有車主表示，今日騎車前往台中州廳要充電，發現6個插座只有1輛電動機車在充電，其他電動機車都沒在充電，以致有需要的人無法使用。

環保局則表示，該區為電動機車優先停放，沒有限制只有充電車輛能停。台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲在臉書PO文表示，台中州廳的電動機車充電站有6個插座，充電站停滿電動機車，只有1輛在充電，其他都沒在充電，讓有需要的人沒法使用。

網友表示，這個問題很久了，他都自備延長線，可以充到電的機率較高。其他網友說，這是公民素質問題。更有人表示，因為Gogoro是電動機車大宗，已經綁死電池規格，電池又是交換式，所以充電樁使用的機率很低。

環保局則指出，目前法令並未規範電動機車專屬停車位，該局在台中州廳劃設電動機車充電區，讓電動機車優先停放，沒有充電的電動車輛也能停，目前Gogoro電動機車佔80％，可以抽換電池，也有輕量電池可以在家裡充電，使用充電站的電動機車不多。

另外，停車管理處表示，市府在公有停車場設置電動汽車充電車位，並張貼告示，如果沒有充電請勿佔用；目前法規對於佔用親子車位或身障車位有罰則，但佔用低碳車位沒有罰則，只能道德勸說。

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