塗牙膏、撒隆巴斯可除痘？小心可能皮膚發炎

2019-07-10 14:14

〔記者吳亮儀／台北報導〕坊間流傳，用牙膏、撒隆巴斯貼布可消除青春痘？食品藥物管理署提醒，不只抗菌成份不夠、更可能刺激皮膚導致皮膚發炎。

食品藥物管理署在官方網站藥物食品安全週報專文指出，痘痘的主要成因包括毛囊開口處的角質化不正常，阻塞毛囊開口；皮脂腺分泌油脂過多；痤瘡桿菌滋生過多造成感染；毛囊及周圍組織發炎。

而牙膏的基本成分都很類似，主要包括潔凈劑（界面活性劑）、摩擦劑（去除菌斑和髒污）、粘合劑、芳香劑、三氯沙（標榜抗菌、殺菌効果）、氟化物（預防齲齒）等；

而撒隆巴斯主要成分則為水楊酸甲酯（methyl salicylate）、薄荷醇等，水楊酸甲酯又稱冬青油，具鎮痛作用。大多數痠痛貼布、紅花油、萬金油和曼秀雷敦等外用藥，都含該種成分。

流言認為牙膏有些許抗痘效果，可能是因含三氯沙等抗菌成分，但食藥署指出，若要治療痤瘡桿菌造成的感染，單靠牙膏裡添加的抗菌成分是不夠的，一般而言都要用到抗生素藥膏、非抗生素殺菌藥膏、或是口服抗生素藥物；然而，痘痘的第一線治療已逐趨向抗發炎、調理角質化不正常的面向，而非在第一線使用抗生素製劑。

至於撒隆巴斯會讓人聯想到抗痘，食藥署指出，或許是因為裡面含有水楊酸甲酯，被誤以為與水楊酸相同。

食藥署提醒，若化粧品含水楊酸成分用於「軟化角質，面皰預防」者，必須以含藥化粧品管理，其水楊酸成分限量為0.2%到2%。但使用撒隆巴斯貼布並不能帶來這樣的效果，臨床上撒隆巴斯貼布的應用，是緩解肌肉或關節的疼痛，水楊酸甲酯的抗發炎效果，是否能在痘痘上展現相同療效，需要進一步證實。

食藥署提醒，臉部皮膚和肌肉關節很不相同，如果把撒隆巴斯貼在臉上，可能會造成刺激性皮膚炎，後果更嚴重。

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