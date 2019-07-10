統測榜首自幼喪母 錄取高職生夢幻頂大

2019-07-10 13:17

〔記者林欣漢／基隆報導〕108年全國四技二專甄選入學今天放榜，基隆二信高中有89人錄取國立大學，其中，自幼喪母的商管群全國榜首王郅淞錄取高職生的夢幻頂大、政大金融系；家境清寒的廖韋穎也以商管群統測全國探花，順利錄取第一志願台灣科技大學企管系。

王郅淞就讀二信高中商業經營科，他統測成績672分，是商管群全國最高分、基北區第一高分，順利錄取全國僅開兩個招生名額，一般認為是高職商管群學生心中夢幻校系的政治大學金融系。

校方說，王郅淞2歲喪母，由奶奶一手帶大，雖然是單親但是父親盡責工作，兩位姐姐貼心懂事，姐弟感情和睦，造就王郅淞從小自動自發，讀書都不用奶奶擔心，是一位懂得珍惜幸福的「單親兒」，也因此培養出主動求學，認真負責的生活態度。

以統測662分、商管群統測第三名錄取台科大企管系的廖韋穎，父母在基隆市果菜市場賣菜，雖然有中低收入身分，但重視孩子教育，國中就把他送到二信國中部，當同學在談論父母帶他們去那裏玩，買了什麼好東西，他只有自己默默的低頭讀書，為的就是考上最好的大學來回報父母的辛勞，廖韋穎說，他永遠以父母勤奮工作的態度為榮，也會效法父母的刻苦勤儉努力打拚，希望未來用自己的力量來改善家庭經濟，讓父母過更好的生活。

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