新北夏令雙語學習營開跑 這些學生免費體驗參加

2019-07-10 11:38

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市108年度國小夏令雙語學習營7月起分別在淡水國小、文聖國小、北大國小、瑞芳國小及英速魔法學院5大校區展開為期2至4週的營隊，集結56位外師，提供近2千位國小四至六年級學生體驗「全英語浸潤式遊學課程」，其中免費提供148位低收入戶及弱勢家庭學生參加，讓學習資源達到最大成效。

今年夏令雙語學習營課程，集合28所雙語實驗課程學校及25位外師，規劃「陽光派對雙語營」、「海洋生態雙語營」、「地球與我雙語營」、「夢幻假期雙語營」、「奧妙感官雙語營」、「野餐樂活雙語營」及「夏日派對雙語營」等不同主題營隊，整合學科及語言，讓學生在生活中運用英語。而英速魔法學院則是開辦5天4夜的英語營隊體驗課程，讓學生有「出國遊學」般的體驗。

來自美國加州任教於鷺江國小的外師Mr. Darcy Lopéz表示，這次設計課程以循序漸進方式，引導學生聽、說、讀、寫的能力，希望透過分組學習及不同主題式課程，幫助學生建立英語學習經驗。

教育局表示，國小雙語學習營隊藉由外籍英語教師讓學生進行英語遊學體驗，增進學生英語口語表達能力，未來將持續透過外師共同準備課程，讓教師分享各校跨領域教學經驗，增加互動及知能。

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