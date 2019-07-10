跳動的動物圖像字母 「HSIN CHU」城市地景變美了！

2019-07-10 11:06

［記者洪美秀／新竹報導］位在國道一號新竹市交流道公道五路及光復路出入口的視覺意象指標，高聳的黃綠智慧光點和山水律動公共藝術，曾被網友KUSO是耳掏棒或開瓶器、足球金盃，但近期完工的成品，不僅有明顯的「HSIN CHU」字體，還化身為可愛動物圖案，加上白天、夜晚不同風情，讓不少人覺得進入新竹的視覺感變美了。

由新竹在地藝術家賴純純以「如風的行板」為理念設置的「智慧光點」與「山水律動」兩座公共藝術裝置，就位在國道一號新竹市交流道光復路與公道五路兩大出入口，其中公道五路上高聳的黃綠相間智慧光點裝置藝術，因造型具現代感，未完工前，曾被網友或民眾KUSO說是耳掏棒或開瓶器，討論度爆表，也意外打開知名度，成為很多人到新竹市就會注意的新地標。

近日市府城銷處邀請藝術家任大賢，以線性雕塑描繪出猩猩、企鵝、長頸鹿與海豚等多隻活潑有趣的動物造型，排列出「HSIN CHU」的入口迎賓字樣，希望與年底要重新開園的市立動物園意象相呼應，透過動物圖樣的歡樂字體，進行城市行銷。

市長林智堅說，每座城市都應有自己的城市地景，市府邀請藝術家在公道五路及光復路兩處國道交流道出入口，以城市特色做設計，結合兒童城市、風城、科技城等特性，打造兩座迎賓裝置藝術，透過日夜不同風貌的呈現，象徵城市的年輕活力。

此外，竹市是全國最年輕的城市，加上年底市立動物園要重新開園，才會再邀請藝術家任大賢以擅長的線性雕塑描繪動物活潑有趣的造型，分別讓猩猩、天鵝、企鵝、貓、海豚、長頸鹿與海豹排列出「HSIN CHU」字樣，透過每個字母代表的動物圖樣，營造城市歡樂氛圍。

市府城銷處說，新設的入口迎賓動物字樣，每個高約1.5米、寬約1米，是藝術家以線性元素創作，運用不鏽鋼條及鋼圈延伸交織構築成雕塑，並以簡潔線條與穿透性的視覺打造出動物圖樣的字母，活潑又具特色，搭配「智慧光點」與「山水律動」的公共藝術，凸顯城市獨特性，邀請民眾經過時，不妨猜猜哪個字母是什麼動物，用歡樂的心情造訪新竹市。

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