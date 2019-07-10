千里眼！他用肉眼從太魯閣看到155公里外與那國島

2019-07-10 08:56

［記者黃明堂／台東報導］真有千里眼！日本人類學者海部陽介推測從台灣划船到日本與那國島，是日本人祖先移民的路徑之一，為了驗證，他前年曾登上花蓮太魯閣海拔1千多公尺山區，花了3天，肉眼看到直線距離155公里外的與那國島。

昨天日本獨木舟抵達與那國島的台灣出發地是台東縣長濱鄉烏石鼻漁港，直線距離205公里，台灣距與那國島最近的是宜蘭110公里。

台灣面積是日本與那國島的1253倍，在天氣良好的條件下，從與那國島看台灣，1年當中也只有約10天可用肉眼可以看到中央山脈，從台灣要用肉眼看與那國島，更是大海撈針了。

史前館副研究員林志興說，日本科學博物館海部陽介教授是「跨越黑潮-復現3萬年前的航海」實驗計畫主持人，造舟航行來驗證3萬年前日本祖先從台灣移民的可能性，如果這個移民路徑是真的，為何要移民？

林志興說，若從台灣可以看到與那國島，就可能形成動機之一，於是，海部陽介透過網路搜尋到曾有人在新北三貂角看到與那國島，也有人說中央山脈看得到，他親身實證，果然於2017年在太魯閣海拔1千多公尺的山上找到。

林志興說，海部陽介足足花了3天的時間耐心等待，終於等到最佳時機，以肉眼看到與那國島，再用相機拍下這座100多公里外的島嶼，去年3月曾在日本發表「從台灣可以肉眼看到與那國島」。

林志興說，其實人類自古有冒險犯難的特性，就算肉眼看不到，在茫茫大海中也有探險精神。

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