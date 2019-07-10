墾丁上半年遊客增加20萬 大街旅店反遭法拍 原因曝光....

2019-07-10 07:29

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕7月底墾丁出現飯店、旅店將遭法拍，除了早有內部問題的「墾丁泊逸度假酒店」，墾丁大街上的旅店「旅遊之家」也遭6千多萬法拍，但墾丁今年旅客明顯回升，原因也引人疑竇，附近街坊則認為與觀光景氣無關，純粹是這家業者有財務問題。

旅店邱姓業者透過友人強調遭法拍的事情「一言難盡」不願多談；另名友人則透露，「旅遊之家」位在墾丁大街最熱門的中央精華區，生意一向相當穩定，遭法拍完全是因為業者自身投資造成財務問題，最後只能忍痛被法拍。

根據司法院法拍屋公告，本月31日，坐落在墾丁大街上的旅店「旅遊之家」將遭到屏東地院執行處執行第一次拍賣，底價為6253萬元。

法拍消息傳出後，「旅遊之家」的在各大訂房網站上都已無法預定到房間，但致電櫃仍能可問到相當便宜的房價，櫃檯不願回應訂房網無法預定問題，僅強調仍可跟他訂房。

根據墾管處統計資料，2018年1至5月還未到暑假旺季前，墾丁地區旅遊人次為151萬人次左右，今年則增加到174萬左右，共增加了22萬多旅遊人次，成長幅度相當明顯。

墾丁當地業者表示，恆春半島居民及業者的努力改善消費問題下，許多遊客到訪後都是好評居多，大型媒體及電視節目也重新回到當地取景拍攝，週末恆春及墾丁攤商生意火熱，這家遭法拍的旅店確實是個案，無關今年觀光景氣。（7:44更新）

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