今各地悶熱台北花東上看36度 中南部縣市大雨特報

2019-07-10 06:30

〔即時新聞／綜合報導〕今（10）日仍在西南風環境內，水氣持續偏多，南部一帶雨勢明顯、降雨持續，會有局部大雨發生，氣象局於今凌晨近4點對南高屏等縣市發布大雨特報。至於中部地區出現短暫陣雨或雷雨的機率也偏高，其他地區雖然大致為多雲的天氣，不過大氣環境有利對流發展，午後雷雨的情形轉趨明顯，範圍將從山區擴展至平地，尤其中部以北山區午後容易有局部大雨發生，前往山區活動請留意天氣變化。

溫度方面，除南部高溫在31度上下外，其他地方沒下雨時感受悶熱，高溫可以來到33至35度左右，尤其花東縱谷、台東南側及大台北容易出現36度以上高溫，紫外線指數偏高，外出請注意防曬並多補充水分

另外，台灣北部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及馬祖易有8至9級強陣風，沿海風浪大；北海岸、宜蘭、花蓮、南部及恆春半島沿海也有長浪發生的機率，海邊活動及海上作業請注意安全。

空氣品質部分，今日環境場為西南風，風速較強，水平及垂直擴散條件佳，空氣品質受降雨時間及強度影響而有所變化；北部及宜蘭空品區局部地區擴散條件較差，污染物濃度易上升，短時間可能達普通等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及離島地區以「良好」等級為主。

未來天氣方面，週四（11日）西南風環境內，水氣仍多，大氣環境有利於對流發展，中南部有短暫陣雨或雷雨，南部地區降雨機率持續偏高、易有局部大雨，其他地區午後雷雨的現象將轉趨明顯，範圍會從山區擴展至平地，中部山區及北部平地午後亦有局部大雨發生，請多留意；此外，西南風影響下，沿海風浪仍大；南部及恆春半島沿海易有長浪發生，海邊活動及海上作業請注意安全。

週五至下週二（12日至16日）隨著太平洋高壓增強，水氣逐漸減少，風向仍以西南風為主，中南部持續有局部短暫陣雨，不過降雨有機會逐步縮小至沿海地區，並以清晨至上午為主，至於其他地區則為午後雷陣雨的天氣，週五降雨機率山區及平地都高，週六至下週一午後雷雨有機會縮小至山區附近。

溫度方面，未來一週除容易下雨的南部高溫在31度上下外，其他地方天氣依舊悶熱，高溫普遍都有33、34度以上，尤其花東縱谷、台東南側及大台北容易出現36度以上高溫，紫外線指數亦偏高，外出請注意防曬並多補充水分。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 35 27 ~ 33 27 ~ 30 27 ~ 33

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