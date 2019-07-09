提倡客家獅藝 老拳師劉文珍開班傳技

2019-07-09 21:12

［記者許倬勛／桃園報導］武館內壇香繚繞，陽光從窗戶斜射，牆上擺掛的一排獅頭綻放刺眼光芒，有的威風凜凜、有的滑稽可愛，這些作品全出自劉文珍之手，50年來堅持古法製作，獅頭裡隱藏金木水火土五行，他說，自己既是拳師也是匠師，褪下表演者身分，如今積極提倡客家獅藝，希望傳統工藝能永續流傳。

71歲的劉文珍自小務農，農閒時常到廟埕看人練武、舞獅，哀求父母讓他拜師學藝，想不到就此與「流民拳」、客家獅藝結下不解之緣。

「客家獅又名『盒仔獅』，與節慶表演常見的廣東獅不同，是硬底子的武館獅」劉文珍說，客家獅以木造而成，獅頭動輒重達30公斤，舞獅人得用一手控制獅口開闔、一手支撐獅頭，考驗表演者的武術根基，因操作辛苦、難練難上手，相較造型華麗、動作花俏的舞台獅（廣東獅）演出機會少，加上做工繁瑣耗時，導致客家獅文化逐漸凋零。

作為碩果僅存的流民拳師與客家獅工匠，劉文珍自認肩負傳承使命，除在武館收徒，也到各級學校教拳授工法；他說，製作客家獅頭有6步驟，分別為：塑模、刻模、裱褙、木作、彩繪、裝飾，以沙土為模填入木箱，夯實烘乾後，以白膠糊貼5至7層牛皮紙或紗布，釘上木製的上下顎後，等待彩繪上色。

劉文珍說，獅子象徵兇猛威風，傳統匠師會在獅頭上繪製八卦、太極等圖，代表馴服獸性，獅頭常見的「王」字則代表皇帝欽封，獅面、獅被常用象徵五行的白、紅、青、黑、黃，客家族群則會在獅頰點綴桐花，如今時代變遷，匠師不受限制，想畫什麼就畫什麼，大眾也更能接受。

劉文珍說，舞獅陣過去被當作趨吉避凶或節令慶典的表演，事實上獅頭有很高的藝術收藏價值，他甘願為這項技藝堅持下去，教到不能、做到不能動為止。

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