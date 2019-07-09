40年首見 七美雙心石滬補獲200餘尾雙帶鰺

2019-07-09 19:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖加入世界最美麗海灣組織，最關鍵就是七美雙心石滬與最美麗海灣組織圖案相似，但雙心石滬不僅只有觀賞價值，8日更傳出捕獲200多尾高經濟價值的雙帶鰺，讓滬主笑擁天上掉下來的禮物，進帳約有十餘萬元。

石滬是先民的智慧，其中吉貝島88口石滬，密度高居全國之冠，而七美雙心石滬更是著名觀光景點，成為七美島營造愛情浪漫島的地景藝術，更帶動七美觀光發展，但利用潮汐漲退原理捕魚的石滬，仍有其基本功用，雙心石滬就傳出200餘尾俗稱「拉崙」的雙帶鰺入滬，為40年來首見如此大批漁獲。

由於石滬都是有主物，通常為家族或鄰居間所共有，每年都會有滬主，負責維修及管理石滬，才能讓石滬生生不息經營，七美雙心石滬也不例外，當滬主得悉石滬進魚了，立即邀請10餘名親朋好友一同前往撈魚，才發現受困的是俗稱澎湖柴魚的高級魚種 「拉崙」，學名為雙帶鰺約有200多條，每條重4、5斤也有6、7斤，體型算十分碩大，以每公斤200以上的價格，可以為滬主賺進十萬多元的進帳。

雙帶鰺是高經濟魚種，通常是燈火漁業捕撈魚種，現仍相當常見，但因肉質鮮美，市場價格居高不下，此次七美雙心石滬一次出現大量雙帶鰺，不僅讓遊客相當驚喜，也為滬主帶來一筆意外之財，更印證雙心石滬仍有其實用價值。

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