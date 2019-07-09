左鎮化石園區祭優惠 「買百送千」省很大

2019-07-09 19:41

〔記者吳俊鋒／台南報導〕全新打造的台南左鎮化石園區，開幕迄今已逾15萬參觀人次，市政府異業結盟，與鄰近的博物館、熱門景點、美食店家等合作，推出暑假限定的「夏日犀遊記」活動，憑門票就可享20項以上的優惠，換算後，等於是「買百送千」，相當超值，讓親子省很大。

這處全國唯一的「古生物樂園」，推出了包含「景點趴趴GO」與「古蹟漫漫玩」，以及「住宿很EASY」、「美食吃免驚」等4大種類優惠的夏日犀遊記，回饋親子，也希望為新奇的化石之旅，繼續帶動人氣。

主打「優惠72變」的夏日犀遊記，今天熱鬧造勢，市長黃偉哲指出，左鎮位處偏遠，改頭換面的新園區，成功帶來觀光效益，這次再結合業者，推出雙向優惠的旅遊方案，「一券在手、妙用無窮」，歡迎各界到台南感受人文、藝術、風景與美食的豐富饗宴。

合作的景點包含虎頭埤、曾文水庫、烏山頭水庫、新化林場、走馬瀨農場、大坑休閒農場、尖山埤江南渡假村，以及奇美博物館、台灣歷史博物館、樹谷生活科學館等，共有10處，憑門票可享入園優惠。另外，憑台南古蹟漫遊券，門票也有折扣價；還與7家旅宿業者合作，各自推出入住優惠，或者可享化石園區免費進場。

左鎮化石園區於今年的母親節開幕，近2個月來，門票加紀念品的收入約有600萬元，躍為台南熱門景點，市政府祭出優惠行銷的策略，盼能延續人潮，促進地方觀光發展。 異業合作的折扣，換算後有千元等值，等於花100塊錢買化石園區的門票，即可享10倍的優惠效益，活動持續到9月底。

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