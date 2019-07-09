新知》女孩兒注意！「共用化妝品」恐染超多病

2019-07-09 18:29

〔記者吳亮儀／台北報導〕許多女孩愛美、常隨身準備很多化妝品隨時補妝，好姊妹間也會互相交換使用，坊間許多藥妝店也有試用品；但食藥署提醒小心會得病，而且可能傳染超多病，因為共用化粧品時也「分享」了藏在裡面的病原微生物，開架式重覆使用的化粧品更易滋生病原。

食藥署在「藥物食品安全週報」專文指出，皮膚科門診中常見因共用護唇膏、口紅、粉撲、眼影膏、睫毛膏、粉底、粉底刷、眼影刷等化粧品，因而感染疾病而求醫者。

有些人是因求方便或好奇，使用別人的化粧品而感染，或是在購買開架式化粧品前，試用樣品而「分享」了許多更毒的病原。

常見危機包括：

細菌、黴菌感染：口唇的菌非常多，當多人使用同一支護唇膏或口紅，就可能感染嘴唇炎、第一型單純皰疹，真菌感染如青黴菌，紅毛癬菌，白色念珠菌感染等皮膚病，還可能進一步感染呼吸道、消化道等傳染性疾病。

寄生蟲、細菌感染：若是多人試用眼影膏、睫毛膏、眼影刷，則可能會感染蝨蟲、結膜炎、眼瞼炎、砂眼等疾病。

病毒、細菌感染：常用的粉撲、粉底、粉底刷等臉皮化粧品更是許多病源的溫床，若是敏感肌膚、免疫力較低或有傷口時，就容易造成過敏接觸性皮膚炎，以及金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌等細菌性毛囊炎，甚至感染常見的人類乳突病毒傳播扁平疣。

食藥署提醒，萬一感染到不易根治的病毒第一型單純皰疹（HSV-1），或是及人類乳突病毒（HPV）扁平疣，不但會影響外觀，也會因長期不癒造成心情低落。

食藥署提醒，化粧品千萬不要借給他人使用，也不要向他人借用，以免交叉感染病原微生物。 另外，購買開架式化粧品前，不要試用非一次性丟棄式的產品。

食藥署也提醒，試用一次性化粧品前，應檢視產品到期日，打開試用品時，如顏色不均勻，或油水分離則勿試用。

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